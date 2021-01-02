Evinin bahçesinden kaçırılan can yoldaşına kavuştu - Son Dakika

Evinin bahçesinden kaçırılan can yoldaşına kavuştu

02.01.2021 14:58
Evinin bahçesinden kaçırılan can yoldaşına kavuştu, System.String[]

Eskişehir'de bir evin bahçesinden kaçırılan "Zeytin" isimli köpek Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de bir evin bahçesinden kaçırılan "Zeytin" isimli köpek Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, Şeker Mahallesi'nde gerçekleşti. Atiye B. isimli vatandaş 155 Polis İmdat hattını arayarak, "Zeytin" isimli köpeğinin evinin bahçesinden çalındığına dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine eve gelen İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri 'Zeytin'in bulunması için çalışma başlattı. Ekipleri Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan bir ikamete düzenlediği operasyonda 'Zeytin'i buldu. Olayın şüphelisi Alper A. gözaltına alınırken, Zeytin ise sahibine teslim edildi.

Zeytin'in sahibine teslim edilme anları görüntülenirken, Atiye B.'nin mutluluğu ise gözlerinden okundu. Atiye B. evine dönen can yoldaşıyla hasret giderdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Zeytin, Köpek, Büro, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinin bahçesinden kaçırılan can yoldaşına kavuştu - Son Dakika


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