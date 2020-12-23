KIRKLARELİ - Evinin bahçesinden topladığı çiçeklerle Vefa Sosyal Destek Grubu'na teşekkür etti - Son Dakika

KIRKLARELİ - Evinin bahçesinden topladığı çiçeklerle Vefa Sosyal Destek Grubu'na teşekkür etti

23.12.2020 09:33

Kırklareli'nde ailesi ile yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Ayten Doymaz, evinden çıkamadığı süreçte ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllülerine, bahçesinden topladığı çiçeklerle teşekkür etti.

Kırklareli'nde ailesi ile yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Ayten Doymaz, evinden çıkamadığı süreçte ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllülerine, bahçesinden topladığı çiçeklerle teşekkür etti.

Bir süre önce ailesi ile Kovid-19 salgınına yakalanarak evinde karantinaya alınan 57 yaşındaki Doymaz, gece gündüz demeden ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına teşekkür etmek,onların moral ve motivasyonlarını yükseltmek istedi.

Doymaz, bu amaçla evinin bahçesinden çiçek toplayarak buket hazırladı. Ardından Mahalle Muhtarı Naide Şanslı Özdemir'i arayan Doymaz, bazı ihtiyaçlarının olduğunu ve evden çıkamadıklarını iletti.

Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri ile Doymaz'ın evine giden Özdemir, sürprizle karşılaştı.

Doymaz, evlerine gelen gruba çiçek takdim ederek gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür etti. Grup üyelerinin ise duygulandıkları görüldü.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun her gün evlerine gelerek ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Doymaz, "Allah razı olsun onlardan. Böyle bir süreç geçirdik. Bu zamanda en önemli şey insanlara ilgi ve sevgidir. Çok yardımcı oldular. Onlara herkesin adına çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir jest yapmak istedik." dedi.

Grubun gönüllülerinden Barış Beler ise dünyanın zor bir süreçten geçtiğini, vatandaşların olumlu tepkilerinin kendilerine moral verdiğini söyledi.

Gönüllüler olarak evlerinden çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Beler, bu zor günlerin birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağına inandığını dile getirdi.

Günde ortalama 80 ailenin ihtiyacını karşıladıklarını bildiren Beler, "Vatandaşların temel ihtiyaçlarını olabildiğince karşılamaya çalışıyoruz. Onların sağlığı bu süreçte çok önemli. Ekip arkadaşlarımızla özverili çalıştığımıza inanıyoruz. Vatandaşların bu tür geri dönüşleri bizlere moral oluyor." diye konuştu.

Muhtar Özdemir de duyarlılık gösteren Doymaz'a teşekkür ederek, çok duygulandıklarını belirtti.

KIRKLARELİ - Evinin bahçesinden topladığı çiçeklerle Vefa Sosyal Destek Grubu'na teşekkür etti
KIRKLARELİ - Evinin bahçesinden topladığı çiçeklerle Vefa Sosyal Destek Grubu'na teşekkür etti
KIRKLARELİ - Evinin bahçesinden topladığı çiçeklerle Vefa Sosyal Destek Grubu'na teşekkür etti
KIRKLARELİ - Evinin bahçesinden topladığı çiçeklerle Vefa Sosyal Destek Grubu'na teşekkür etti

Vefa Sosyal Destek Grubu, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Evinin bahçesinden topladığı çiçeklerle Vefa Sosyal Destek Grubu'na teşekkür etti - Son Dakika


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