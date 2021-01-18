Evinin bahçesine midibüs giren vatandaş: "Büyük bir gürültüyle kendimizi dışarı attık" - Son Dakika

Evinin bahçesine midibüs giren vatandaş: "Büyük bir gürültüyle kendimizi dışarı attık"

18.01.2021 01:07

Evinin bahçesine midibüs giren vatandaş: "Büyük bir gürültüyle kendimizi dışarı attık" Ümraniye'de freni boşalan midibüs 3 araca çarparak bir evin bahçesine girdi Ümraniye'de yoğun kar yağışının etkisiyle kaygan zeminde freni boşalan yolcu midibüsü, sokakta bulunan 3 araca çarparak, çevre...

Evinin bahçesine midibüs giren vatandaş: "Büyük bir gürültüyle kendimizi dışarı attık"

Ümraniye'de freni boşalan midibüs 3 araca çarparak bir evin bahçesine girdi

İSTANBUL - Ümraniye'de yoğun kar yağışının etkisiyle kaygan zeminde freni boşalan yolcu midibüsü, sokakta bulunan 3 araca çarparak, çevre duvarını yıktığı evin bahçesine girdi. Eve çarpmadan durabilen midibüs, evde bulunanların panik yaşamasına yol açtı.

Edinilen bilgiye göre olay Ümraniye'de Esenevler Mahallesi Çamlı Sokak'ta gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. 34 LYL 998 plakalı yolcu midibüs sürücüsü İstanbul'da yoğun kar yağışı sonucu, haftanın ilk iş günü öncesi aracını çalıştırarak test etmek istedi. Aşırı kar yağışının etkisiyle kayganlaşan zeminde freni boşalan yolcu midibüsü sokak üzerinde bulunan 3 aracı biçerek, 200 metre kaydı. Freni boşalan midibüs Rüveyda Sokak üzerinde bulunan bir evin çevre duvarını yıkarak bahçesine durabildi. Uyku saatinde büyük gürültüyle dışarı kaçan ev sahibi büyük panik yaşadı. Büyük gürültü sonrası mahalle sakinleri Sokağa döküldü. Otomobilleri zarar gören vatandaşlar komşularının dikkatsizliğine isyan ettti. Saatin geç olması ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı dışarıda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri zarar gören kenara alarak evin bahçesine dalan midibüsü çıkardı. Olayda ölen yada yaralan olmazken araçlarda ve evin bahçesinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Maddi hasar çok fazla perişan durumdayız

Evinin bahçesine midibüs giren ev sahibi Yaşar Erdem, "Evde hanımla oturuyorduk yatma saati gelmişti. Bir gürültü oldu. Evde de misafirimiz vardı kapımıza otobüs girmiş ne yapabiliriz ki. Bu koskoca araba el freninde bırakılır mı bunu çocuk yapmaz. Don var tabi ki kayar. Hasarım çok büyük perişan durumdayız." diye konuştu.

Evinin bahçesine midibüs giren vatandaş: Büyük bir gürültüyle kendimizi dışarı attık
Evinin bahçesine midibüs giren vatandaş: Büyük bir gürültüyle kendimizi dışarı attık
Evinin bahçesine midibüs giren vatandaş: Büyük bir gürültüyle kendimizi dışarı attık
Evinin bahçesine midibüs giren vatandaş: Büyük bir gürültüyle kendimizi dışarı attık

İstanbul, Ümraniye, Midibüs, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinin bahçesine midibüs giren vatandaş: 'Büyük bir gürültüyle kendimizi dışarı attık' - Son Dakika


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