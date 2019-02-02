Evinin Bahçesini Kaçak Şarap Dükkanı Yaptı
1 saat önce
Denizli'nin Buldan ilçesinde evinin bahçesindeki bir bölümü içki içilecek ve satış yapılacak mekana dönüştüren şüpheli, 80 şişe kaçak şarapla yakalandı.
Denizli
'nin Buldan
ilçesinde evinin bahçesindeki bir bölümü içki içilecek ve satış yapılacak mekana dönüştüren şüpheli, 80 şişe kaçak şarapla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Y.O. isimli şahsın, kaçak içki satışı yaptığı ihbarını alan Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın ikametine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evinin bahçesindeki bir bölümü içki içilecek mekan ve satış yeri haline getiren Y.O. isimli şahsa ait 80 adet kaçak şarap ele geçirildi. Ruhsatsız olduğu anlaşılan işyerinin sahibi Y.O., adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
Y.O.'nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:02 Kaynak: İHA
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