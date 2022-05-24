Evinin bahçesini kenevir tarlasına çeviren şahsa operasyon - Son Dakika
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Evinin bahçesini kenevir tarlasına çeviren şahsa operasyon

24.05.2022 21:24
Evinin bahçesini kenevir tarlasına çeviren şahsa operasyon

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir evin bahçesinde damlama sulama yöntemiyle yetiştirilen 144 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir evin bahçesinde damlama sulama yöntemiyle yetiştirilen 144 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve KOM timinin yaptığı çalışmalar sonucu ilçeye bağlı Izgın Mahallesi'nde İ.K.(38) adlı şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden söz konusu ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, evin bahçesinde damlama sistemle yetiştirilen 144 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirlere imha edilmek üzere el konulurken gözaltına alınan İ.K., işlemleri için karakola götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan adli tahkikatın sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Jandarma, Elbistan, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinin bahçesini kenevir tarlasına çeviren şahsa operasyon - Son Dakika


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