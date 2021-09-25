Evinin balkonunda beton zemine düşerek hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi 'nde göğüs cerrahisi bölümünde görev yapan Uzman Doktor Erdoğan Cebeci'nin 22 yaşındaki oğlu Mert Cebeci, altıncı kattaki evlerinden beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Mert Cebeci için Uzun Mehmet Camiinde tören düzenlendi. Cenaze törenine AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar , Belediye Başkanı Ömer Selim Alan , Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun , hastanede görev yapan doktorlar ve Mert Cebeci'nin arkadaşları katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mert Cebeci'nin cenazesi Kırat Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ZONGULDAK

Oğluyla kavga eden çocuğu okul bahçesinde yakalayıp tehdit etti! Vicdansız kadın bir de o anları kameraya kaydetti