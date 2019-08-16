Evinin balkonunda hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı
1 saat önce
Kayseri'de evinin balkonunda hint keneviri yetiştiren bir kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:33 Kaynak: İHA
'de evinin balkonunda hint keneviri yetiştiren bir kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Melikgazi
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Gülük mahallesi Bozatlı geçidinde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda evin balkonunda tahtalarla çevrili bölme içerisinde, 8 kök hint keneviri ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak ev sahibi A.K. gözaltına alındı. - KAYSERİ
Sahaya atlayan Youtuber: Maçın heyecanıyla sahaya girdim Sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz serbest bırakıldı Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı Bekçilik sınavını kazanamayan adam, bekçi kıyafeti ve silahla yakalandı