Evinin balkonunda kafasından vurulmuş halde bulundu

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Aktan (52) evinin balkonunda kafasından tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olay jandarma ekiplerine haber verildi. Jandarma ekipleri Hasan Aktan'ın yanında bir adet tabanca ele geçirdi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

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