Evinin balkonunda kafasından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Evinin balkonunda kafasından vurulmuş halde bulundu

15.06.2022 16:35
Evinin balkonunda kafasından vurulmuş halde bulundu

Samsun'da bir kişi evinin balkonunda kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

Samsun'da bir kişi evinin balkonunda kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Aktan (52) evinin balkonunda kafasından tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olay jandarma ekiplerine haber verildi. Jandarma ekipleri Hasan Aktan'ın yanında bir adet tabanca ele geçirdi.

Aktan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinin balkonunda kafasından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evinin balkonunda kafasından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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