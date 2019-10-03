Son Dakika Haberleri: Evinin balkonunda kahve içen çocuk, silahlı saldırıda ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Evinin balkonunda kahve içen çocuk, silahlı saldırıda ağır yaralandı

57 dakika önce

ADANA'da evinin balkonunda kahve içen Ferhat Ç. (16), hafif ticari araçla evin önüne gelen kimliği belirsiz kişilerin av tüfeğiyle ateş açması sonucu ağır yaralandı.

ADANA'da evinin balkonunda kahve içen Ferhat Ç. (16), hafif ticari araçla evin önüne gelen kimliği belirsiz kişilerin av tüfeğiyle ateş açması sonucu ağır yaralandı. Ferhat Ç.'nin tedavisi sürerken, polis kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler, plakası henüz tespit edilemeyen hafif ticari araçla Ferhat Ç.'nin oturduğu evin önüne geldi. Av tüfeğiyle eve 3 el ateş eden şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Saldırı sırasında balkonda kahve içen Ferhat Ç., yüzü, boynu ve göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Yakınları tarafından aynı mahallede bulunan özel bir hastaneye götürülen Ferhat Ç, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda eşkalleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Evinin balkonunda kahve içen çocuk, silahlı saldırıda ağır yaralandı

Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eskişehir'de öldürülen teröristlerin ailelerinden gazetecilere: Hayatımız, kendimiz bitmişiz! Çekmeyin
Telefonu şarja takılı halde oyun oynarken uyuya kalan genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti Annesinin doğurduktan sonra çöpe attığı bebek köpekler parçalamak üzereyken kurtarıldı Kardeşlerin kavgasında silahlar konuştu, ortalık ayağa kalktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 06:00:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinin balkonunda kahve içen çocuk, silahlı saldırıda ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]