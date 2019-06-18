Son Dakika Haberleri: Evinin balkonunda öldürülen meclis üyesi toprağa verildi
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Evinin balkonunda öldürülen meclis üyesi toprağa verildi

1 saat önce

Malatya'da evinin balkonunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Evinin balkonunda öldürülen meclis üyesi toprağa verildi, System.String[]
Malatya'da evinin balkonunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Malatya'da dün akşam evinin balkonunda arkadaşları ile birlikte sohbet ederken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu hayatını kaybeden AK Parti Kale Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz'in cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Erdemli Mahallesi'ne getirildi. Akdeniz'in cenazesi, burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Daha önce mahalle muhtarlığı da yapan 7 çocuk bası Abdulvahap Akdeniz'in cenaze namazına Vali Vekili Abdülkadir Duran, Kale Kaymakam Vekili Sinem Büyüknalçacı, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Jandarma Alay Komutan Vekili Erdoğan Şahin, AK Parti Kale İlçe Başkanı Cemal Çiçek ve yakınları katıldı.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:58 Kaynak: İHA
Kale, AK Parti, Malatya, Akdeniz, Güncel
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