Evinin balkonunda süs saksısı üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evinin balkonunda süs saksısı üretiyor - Son Dakika

Evinin balkonunda süs saksısı üretiyor

24 dakika önce

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde ev kadını Ayşenur Dilek (53), ürettiği çiçek saksılarını satarak ailesine maddi destek sağlıyor.

Evinin balkonunda süs saksısı üretiyor, System.String[]
SİVAS'ın İmranlı ilçesinde ev kadını Ayşenur Dilek (53), ürettiği çiçek saksılarını satarak ailesine maddi destek sağlıyor. Evinin balkonunu atölyeye çeviren Dilek'in yaptığı ve çeşitli renklerle süslediği saksılar ilgi görüyor.

İmranlı ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Ayşenur Dilek, iltihaplı romatizma hastası eşi İsmet Dilek'i 2006 yılında kaybetti. Tek başına hayat mücadelesi veren Dilek, bir süre eşinin emekli maaşı ile geçimini sağladı. Ayşenur Dilek, yeğeni Begüm Kavruk'un teşvikiyle süs çiçek saksıları üretmeye başladı. Çeşitli renkler ve desenlerde süs saksıları yapan Dilek, ailesine maddi destek sağlıyor. Dilek, yaptığı saksıları ise çeşitli fiyatlardan satıyor. Günde 4 ila 5 defa saksılara beton dökümü yapan Dilek'in çalışmaları ilgi görüyor.

'HOBİ OLARAK YAPIYORUM'

Saksılarla hobi olarak uğraştığını belirten Ayşenur Dilek, "Bu mesleğe çok sevdiğim yeğenimin bana silikon kalıp yollamasıyla başladım. Daha sonra ben de 1 torba çimento aldım. O şekilde başladım. Bunu ilerlettim Allah'a çok şükür. Beton saksı yapıyorum. Ayrıca çiçek üretimi yapıyorum. Sukulent, kaktüs, tespih çiçeği, bebekler için kırk mevlidi, 1 yaş, doğum gibi yerlere ürün yapıyorum. Bir ofisim yok. Evde küçük bir balkonum var. Hobi olarak uğraşıyorum. Evimin de geçimini aşağı yukarı bu meslekten yapıyorum. Eşimden kalan emekli maaşım da var. Boş durmuyorum. Hobi olarak yapıyorum. Ben kadınların sesi olmak istiyorum" dedi.

'DESTEK BEKLİYORUM'

İlçede kendisine özenip çeşitli alanlarda ailelerine maddi destek sağlamak için el sanatları ile uğraşan kadınlar olduğunu söyleyen Dilek, "Arkadaşlarımdan heveslenip yapmak isteyenler var. Ama yapamayanlar da var. Yapıp satışını yapamayanlar da var. Ben yapıyorum ama satışını çok az yapıyorum. Ben büyüklerimizden satışa sunulması açısından destek bekliyorum. Benim gibi İmranlı'daki kadınlar da destek bekliyor. Günde 4 kere döküm yapıyorum. 5 saate betonlar kuruyor. Peteğin üzerine diziyorum. Gece saatlerine kadar beton döktüğümü biliyorum. Saksılar sapa sağlam. Yere düşürüp kırılmadığı sürece herhangi bir sıkıntı yoktur" diye konuştu.


- İmranlısivas
İmranlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:02 Kaynak: DHA
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