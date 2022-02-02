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Evinin balkonundan asker uğurlamasına dansla katıldı! İşte o video - Son Dakika

Evinin balkonundan asker uğurlamasına dansla katıldı! İşte o video

02.02.2022 10:46

İstanbul Bağcılar'da bir kadın asker uğurlaması için sokakta düzenlenen eğlenceye, evinin balkonundan katıldı ve kendini kaptırıp dans etmeye başladı. Balkonda çılgınca dans eden kadının o anları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

İstanbul Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde 30 Ocak Pazar günü askere gidecek olan gençler için sokakta eğlence düzenlendi. Ses sistemin yer aldığı aracın sokağa gelmesinin ardından çalınan müzik eşliğinde asker uğurlamasına katılanlar dans etmeye başladı.

MÜZİĞİN RİTMİNE UYARAK DANS ETMEYE BAŞLADI

Asker uğurlamasını evinin balkonundan seyreden bir kadın müziğin ritmine uyarak dans etmeye başlayınca bir anda sokaktakilerin ilgi odağı haline geldi. Bir vatandaş cep telefonuyla o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.

DANS VİDEOSU BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Kısa sürede yüzlerce kişiye ulaşan görüntüler, yoğun ilgi gördü. Birçok sosyal medya kullanıcısı kimseye aldırmadan dans eden kadın hakkında yorum yaparken, paylaşılan videolar binlerce beğeni aldı.

YORUMLAR (1)
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Bağlar Mahallesi, Bağcılar, Asker, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evinin balkonundan asker uğurlamasına dansla katıldı! İşte o video - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinin balkonundan asker uğurlamasına dansla katıldı! İşte o video - Son Dakika
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