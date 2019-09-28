Son Dakika Haberleri: Evinin balkonundan düşen merve öğretmen, öldü
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Evinin balkonundan düşen merve öğretmen, öldü

12 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde görevli İngilizce öğretmeni Merve Şahan (25), 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Evinin balkonundan düşen merve öğretmen, öldü, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde görevli İngilizce öğretmeni Merve Şahan (25), 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan İngilizce öğretmeni Merve Şahan, 5'inci kattaki evin balkonundan beton zemine düştü. Genç öğretmenin düştüğünü görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Şahan'ın öldüğünü belirledi. Merve Şahan'ın cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:10 Kaynak: DHA
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