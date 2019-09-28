Evinin balkonundan düşen merve öğretmen, öldü
12 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde görevli İngilizce öğretmeni Merve Şahan (25), 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:10 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Siverek
ilçesinde görevli İngilizce öğretmeni Merve Şahan (25), 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Necip Fazıl Kısakürek
İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan İngilizce öğretmeni Merve Şahan, 5'inci kattaki evin balkonundan beton zemine düştü. Genç öğretmenin düştüğünü görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Şahan'ın öldüğünü belirledi. Merve Şahan'ın cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
Cinayeti soğukkanlılıkla anlatıp "Tahliyemi istiyorum" dedi 19 yaşındaki Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş Artvin'deki selde evini çamur basan aile, iki dakikayla ölümden döndü İki kardeşe kurşun yağdıran, birini öldüren zanlıdan adliye yolunda şoke eden sözler