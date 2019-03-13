Son Dakika Haberleri: Evinin Balkonundan Düşen Öğretmen, Öldü

Evinin Balkonundan Düşen Öğretmen, Öldü

1 saat önce

SAMSUN'un Atakum ilçesinde evinin balkonundan düşen öğretmen Feridun Keskin (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Evinin Balkonundan Düşen Öğretmen, Öldü, System.String[]
SAMSUN'un Atakum ilçesinde evinin balkonundan düşen öğretmen Feridun Keskin (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Atakum ilçesi, Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Öğretmen Feridun Keskin, henüz bilinmeyen nedenle oturduğu evinin balkonundan beton zemine düştü. Çevredekilerin fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunup ambulansla hastaneye kaldırılan Keskin, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:09 Kaynak: DHA

Samsun, Atakum, Keskin, Güncel
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