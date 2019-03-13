Evinin Balkonundan Düşen Öğretmen, Öldü
1 saat önce
SAMSUN'un Atakum ilçesinde evinin balkonundan düşen öğretmen Feridun Keskin (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
SAMSUN'un Atakum
ilçesinde evinin balkonundan düşen öğretmen Feridun Keskin
(38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.00 sıralarında Atakum ilçesi, Mevlana
Mahallesi'nde meydana geldi. Öğretmen Feridun Keskin, henüz bilinmeyen nedenle oturduğu evinin balkonundan beton zemine düştü. Çevredekilerin fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunup ambulansla hastaneye kaldırılan Keskin, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:09 Kaynak: DHA
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