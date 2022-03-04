ESKİŞEHİR - Evinin balkonundan elektrik direğine atlayıp kaçan zanlı yakalandı - Son Dakika
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ESKİŞEHİR - Evinin balkonundan elektrik direğine atlayıp kaçan zanlı yakalandı

04.03.2022 10:45

Eskişehir'de hakkında arama kararı bulunan ve polis ekiplerine yakalanmamak için evinin balkonundan elektrik direğine atlayıp kaçan şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de hakkında arama kararı bulunan ve polis ekiplerine yakalanmamak için evinin balkonundan elektrik direğine atlayıp kaçan şüpheli yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan arama kararı bulunan A.U'nun Tepebaşı ilçesindeki evine gitti.

Polis ekiplerini fark eden şüpheli A.U, evinin balkonundan sokaktaki aydınlatma direğine atlayıp kaçtı.

Zanlı A.U, kısa süreli kovalamacının ardından polis ekiplerince yakalandı.

Bu arada, şüphelinin kaçışına ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

ESKİŞEHİR - Evinin balkonundan elektrik direğine atlayıp kaçan zanlı yakalandı
ESKİŞEHİR - Evinin balkonundan elektrik direğine atlayıp kaçan zanlı yakalandı
ESKİŞEHİR - Evinin balkonundan elektrik direğine atlayıp kaçan zanlı yakalandı
ESKİŞEHİR - Evinin balkonundan elektrik direğine atlayıp kaçan zanlı yakalandı

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Eskişehir, Hisarcık, Tepebaşı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Evinin balkonundan elektrik direğine atlayıp kaçan zanlı yakalandı - Son Dakika


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