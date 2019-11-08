Son Dakika Haberleri: Evinin banyosuna gizli kamera koyduğu iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı
Son Dakika Güncel Evinin banyosuna gizli kamera koyduğu iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı

Evinin banyosuna gizli kamera koyduğu iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı

7 saat önce

Bolu'da, evinin banyosuna saat görünümlü gizli kamera taktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı.

Evinin banyosuna gizli kamera koyduğu iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı, System.String[]

Bolu'da, evinin banyosuna saat görünümlü gizli kamera taktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, G.I. isimli kadın, eşinin evlerinin banyosuna saat görünümlü gizli kamera koyduğunu ve akrabaları geldiğinde bu kamerayı çalıştırdığını iddia ederek, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

G.I.'nın şikayetini dikkate alan savcılık, A.K.İ. hakkında yakalama kararı çıkarttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edilen şüpheli, savcılıktan serbest bırakıldı.

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı!
Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 02:05:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinin banyosuna gizli kamera koyduğu iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]