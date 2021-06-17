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Evinin banyosunda düşmüştü! Umut Akyürek, omuzlarındaki kırıklardan dolayı ameliyata alındı - Son Dakika

Evinin banyosunda düşmüştü! Umut Akyürek, omuzlarındaki kırıklardan dolayı ameliyata alındı

17.06.2021 15:37

Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek, evinin banyosunda düştü. Apar topar hastaneye kaldırılan Akyürek'in omzunda olan iki kırık nedeniyle ameliyata alındı.

Ünlü Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek, evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Düştüğü yerde acı içinde kıvranan ünlü şarkıcı, apar topar hastaneye kaldırıldı.

OMZUNDA İKİ KIRIK TESPİT EDİLDİ

Sosyal medya hesabından hastanede çektiği bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Nazar insanı mezara koyarmış. Ne haset ettilerse omzum iki yerden kırıldı. Ameliyata alacaklar. Dua edin bana iyi niyetli dostlarım" ifadelerini kullandı.

BUGÜN AMELİYAT OLACAK

Ardından video çekerek sağlık durumu hakkında bilgi veren Umut Akyürek, şunları söyledi: "Allah hepimizi kazadan, beladan, kem gözlerden, fesatlardan korusun. Dün geceden beri ilginiz ve güzel mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ediyorum. Tuvalette çok şiddetli bir şekilde omzumun üzerine düştüm ve omzumda iki kırık tespit edildi. Çok sancılı bir süreç yaşadım. Bugün ameliyat olacağım, dualarınızı esirgemeyin."

Evinin banyosunda düşmüştü! Umut Akyürek, omuzlarındaki kırıklardan dolayı ameliyata alındı

Umut Akyürek, Sosyal Medya, Türk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evinin banyosunda düşmüştü! Umut Akyürek, omuzlarındaki kırıklardan dolayı ameliyata alındı - Son Dakika Magazin


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