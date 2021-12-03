Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bartın kent merkezi Kemerköprü mahallesinde akşam saatlerindemeydana gelen olayda, 16 yaşındaki lise öğrencisi İ.K. oturdukları apartman dairesinin banyosunda kanlar içinde bulundu.

GENÇ KIZ KURTARILAMADI

112 ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

"ÖZÜR DİLERİM"

Genç kızın babasının otomobilinden aldığı babasına ait beylik tabancası ile kendini vurduğu ve "Özür dilerim" yazılı not bıraktığı iddia edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.