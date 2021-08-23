Evinin banyosunda ölü bulundu - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, annesi ve oğluyla yaşayan Gülay Dalsuna (56), banyoda ölü bulundu.

?Olay, sabah saatlerinde Dervişpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi ve oğluyla birlikte yaşayan Gülay Dalsuna, uzun süre banyodan çıkmayınca annesi merak etti. Banyoya giren anne, Dalsuna'yı yerde hareketsiz halde yatarken bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Gülay Dalsuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Dalsuna'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.