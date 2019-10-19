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Evinin banyosunda ölü olarak bulundu

12 dakika önce

Evinin banyosunda ölü olarak bulunduEDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan adama köyden dönen eşi ulaşamadı, telefonlara da cevap vermeyen Kadir Sezgin(65), komşuları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Evinin banyosunda ölü olarak bulundu

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan adama köyden dönen eşi ulaşamadı, telefonlara da cevap vermeyen Kadir Sezgin(65), komşuları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Olay Keşan'ın Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir süre önce eşi köye giden Kadir Sezgin evde yalnız kalıyordu. Bir süre sonra eşi Saniye Sezgin köyden geri döndü, kapıyı çaldı ancak kapı açılmadı. Telefonlara da cevap vermeyen adamın durumdan şüphelenen eşi, komşulara haber verdi. Açık balkondan eve giren komşular, evde kokuyla karşılaştı ve ardından Sezgin'in cansız bedenini evin banyosunda buldular. Darp veya şiddet izi izine rastlanmayan Kadir Sezgin'in cansız bedeni, nöbetçi savcı ve polis tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Eşinin götürülmesinin ardından Sezgin'in eşi gözyaşlarına hakim olamadı.

Evinin banyosunda ölü olarak bulundu

Edirne, Keşan, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:54 Kaynak: İHA
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