Evinin banyosunda uyuşturucu kullanan genç öldü - Son Dakika

Evinin banyosunda uyuşturucu kullanan genç öldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde evinin banyosunda uyuşturucu kullanan Mehmet Ali Ercan (27) ölü bulundu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde evinin banyosunda uyuşturucu kullanan Mehmet Ali Ercan (27) ölü bulundu. Olay,öğle saatlerinde ilçeye bağlı, Bahçe Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir uyuşturucu madde kullanan Mehmet Ali Ercan, evinde banyoya girdi. Ercan'ın uzun süre banyodan çıkmaması üzerine ailesi kapısını çaldı. Tepki gelmemesi üzerine şüphelenen aile durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen polis ekipleri banyoya girdiğinde Ercan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası banyoda şırınga ile uyuşturucu madde kullanan Mehmet Ali Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ercan'ın cansız bedeni otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 09:36

Kaynak: DHA

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