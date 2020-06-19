Evinin bir bölümü yanan kadın yardım bekliyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Halise Kubilay, üst kat komşusu tarafından yakıldığını iddia ettiği evinin bir bölümü için yardım bekliyor.

Kubilay, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta üst kat komşusunun evine molotofkokteyli attığını öne sürerek, evinin balkon camları ile eşyalarının yandığını söyledi.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de babadan kalma evinde kızlarıyla yaşadığını anlatan Kubilay, şöyle konuştu:

"Zor durumdayım yardım bekliyorum, böyle durulmaz. Geçimimi şişe ve hurda toplayarak sağlıyorum. İki kızım var. İkisini de okutmaya çalışıyorum. Vatandaşlarımızdan yardım bekliyorum. Mağdur durumdayım. Halen yaşanan olayın şokundayım. Üst kattaki komşumuzla yıllar önce yaşanan bir husumetten dolayı sanırım bu olay yaşandı. Kendisinden şikayetçi olmuştum ama araya birileri girdi şikayetimi geri almıştım. Keşke almasaydım. Şimdi daha kötüsü başıma geldi. Ben halen olayın şokundayım. Camlar üzerimize doğru patladı. Cana geleceğine mala gelsin dedim. ya kızıma bir şey olsaydı. Kıl payı kurtulduk.'