Evinin bodrumunda kazı yaparken yakalandı - Son Dakika
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Evinin bodrumunda kazı yaparken yakalandı

6 saat önce

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde evinin bodrum katında define aramak için izinsiz kazı yaparak tünel açan A.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Evinin bodrumunda kazı yaparken yakalandı, System.String[]

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde evinin bodrum katında define aramak için izinsiz kazı yaparak tünel açan A.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tek katlı evde oturan A.K.'nın, bodrum katında define aramak için kazı yaptığı bilgisine ulaştı. İnceleme başlatan jandarma ekipleri, daha sonra eve baskın yaptı. A.K., kazı yaparken suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede A.K.'nın bir kaç metre derine inip daha sonra tünel açtığı belirlendi. Kazıda kullanılan 2 kürek, 1 kazma, 1 hilti ve balyoza el konuldu. Gözaltına alınan A.K.'nın jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:01 Kaynak: DHA
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