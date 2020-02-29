Evinin bodrumunda kendisi astı - Son Dakika

AYDIN'da, çiftçilik yapan 1 çocuk babası Onur Ç. (28), evinin bodrumunda kendini asarak yaşamına son verdi.

Nazilli ilçesinde, Kırsal Sailer Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen, evli ve 1 çocuk babası çiftçi Onur Ç., kendini evinin bodrumunda iple tavana astı. Bu sabah Onur Ç.yi asılı bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Onur Ç.'nin öldüğü belirlendi. Onur Ç.'nin cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.