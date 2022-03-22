Evinin çatısına çıkan 2 köpeği öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Evinin çatısına çıkan 2 köpeği öldüren şüpheli tutuklandı

22.03.2022 17:34
Evinin çatısına çıkan 2 köpeği öldüren şüpheli tutuklandı

Evinin çatısına çıkan 2 köpeği öldüren şüpheli tutuklandıANKARA'da tek katlı evinin çatısına çıkan 2 köpeği av tüfeği ile ateş ederek öldüren Hanifi Karataş, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evinin çatısına çıkan 2 köpeği öldüren şüpheli tutuklandı

ANKARA'da tek katlı evinin çatısına çıkan 2 köpeği av tüfeği ile ateş ederek öldüren Hanifi Karataş, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Mamak ilçesi Türközü Mahallesinde meydana geldi. Hanifi Karataş, tek katlı evinin çatısına çıkan 2 köpeğe av tüfeği ile ateş etti. Saçmaların isabet ettiği köpekler öldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine Karataş, polis tarafından gözaltına alındı. Karataş, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada adliye önünde toplanan hayvanseverler Karataş'a tepki gösterdi. Savcıya ifade veren Karataş, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Karataş mahkemedeki savunmasında, "Ben hayvanları isteyerek öldürmedim. Benim evim müstakil evdir. Köpekler sürekli evimin çatısına çıkıp zarar veriyorlardı. Bu nedenle sahip olduğum tek kırma tüfekle havaya ateş etmiştim. Ancak sonra bir daha geldiler, bu sefer de istemeden de olsa köpeklere ateş ettim. Yaptığımdan dolayı üzgünüm, böyle olmasını istemezdim" dedi.

'ÜST SINIRDAN CEZA VERİLMELİ'

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı avukat Tuğba Gürsoy, DHA'ya yaptığı açıklamada, şüphelinin 5198 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28/a maddesinde yer alan 'evcil hayvanı öldürmek' suçunu ihlal ettiği ve bunu birden fazla işlediği gerekçesi ile tutuklandığını söyledi. Gürsoy, "Hayvanı kasten öldürme suçunun cezası 6 aydan 4 yıla kadar. Ancak bu iki kez işlendiği için verilecek ceza yarı oranında arttırılacak. Burada eylemin canice hisler ile işlenmiş olması ve isteyerek kasten yapılmış olması artırıcı sebep olarak cezayı üst sınıra yaklaştıracağını düşünüyoruz. Burada cezanın üst sınırda verilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haluk KARAASLAN-Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,-


YORUMLAR
500
Murat, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti Murat, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti Adana'da tefeci operasyonu Adana'da tefeci operasyonu

Av Tüfeği, Karataş, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evinin çatısına çıkan 2 köpeği öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael oldu!
17:25 Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde sarsıntı yaşandı
17:15 22 Mart 2022 Salı günü altının kilogramı 912 bin liraya yükseldi
17:11 İşlediği cinayetle ilgili gerçeği intihar etmeden önce söyledi! Oğlu beraat etti
17:10 Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu Hull City'ye götürüyor!
17:02 Soma maden faciası sonrası madenciyi tekmelemişti! Yusuf Yerkel, görevine resmen başladı
16:58 Hollanda Başkanı Rutte'den dikkat çeken talep! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO ve AB ile uyum içinde olmasını istiyor
16:18 Genç kadın düğünde ayakkabılarını çıkarıp dans etti, tüm salon pür dikkat kesildi
16:02 Fahrettin Koca, Atatürk anıtına çelenk koymak için giderken yere düşürülen hekimden özür diledi!
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 17:48:13. #1.12#
SON DAKİKA: Evinin çatısına çıkan 2 köpeği öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement