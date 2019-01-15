Evinin Çatısında Çanak Anteni Düzeltirken Düşerek Öldü
47 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde çanak anteni düzeltmek için evinin çatısına çıkan Salih Sucu (59) dengesini kaybederek düştü.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde çanak anteni düzeltmek için evinin çatısına çıkan Salih Sucu (59) dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Sucu hastanede yaşamını kaybetti.
Olay, Kemalpaşa Mahallesi
Hocaköyyolu Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın çatısına çanak anteni düzeltmek için çıkan Salih Sucu, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşerek ağır yaralandı. Sucu, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi
'ne götürülerek tedavi altına alındı. Salih Sucu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:12 Kaynak: DHA
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