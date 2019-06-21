Son Dakika Haberleri: Evinin çatısında kendisini astı
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Evinin çatısında kendisini astı

1 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Niyazi A. (18), evinin çatısında kendisini asarak, intihar etti.

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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Niyazi A. (18), evinin çatısında kendisini asarak, intihar etti.
Yıldıztepe Mahallesi 134 Sokak'ta yaşayan, elektrik tesisatçısında kalfa olan Niyazi A., dün saat 23.00 sıralarında evinin çatısında kendisini iple astı. Yakınları tarafından bulunan Niyazi A., asılı bulunduğu yerden indirildi. Çağırılan ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Niyazi A., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:52 Kaynak: DHA
Nazilli, Aydın, Güncel
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