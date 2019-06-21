Evinin çatısında kendisini astı
1 saat önce
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Niyazi A. (18), evinin çatısında kendisini asarak, intihar etti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:52 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Nazilli
ilçesinde yaşayan Niyazi A. (18), evinin çatısında kendisini asarak, intihar etti. Yıldıztepe
Mahallesi 134 Sokak'ta yaşayan, elektrik tesisatçısında kalfa olan Niyazi A., dün saat 23.00 sıralarında evinin çatısında kendisini iple astı. Yakınları tarafından bulunan Niyazi A., asılı bulunduğu yerden indirildi. Çağırılan ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Niyazi A., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
- Aydın
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