Son Dakika Haberleri: Evinin çatısından düşen adam öldü
Son Dakika 3. Sayfa Evinin çatısından düşen adam öldü

Evinin çatısından düşen adam öldü

1 saat önce

Devrek'te evinin çatısındaki bacayı temizlerken aşağı düşen adam öldü.

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Devrek'te evinin çatısındaki bacayı temizlerken aşağı düşen adam öldü.


Edinilen bilgiye göre Devrek'in Çaydeğirmeni Beldesinde ki evinin bacasını temizlemek için çatıya çıkan ve burada dengesini kaybederek aşağı düşen Ahmet Karman Çorman adlı şahıs hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri meydana gelen olayla ilgi çok yönlü soruşturma başlattı - ZONGULDAK

Çaydeğirmeni, Devrek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:37 Kaynak: İHA
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