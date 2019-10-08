Evinin çatısından düşen adam öldü

Devrek'te evinin çatısındaki bacayı temizlerken aşağı düşen adam öldü.



Edinilen bilgiye göre Devrek'in Çaydeğirmeni Beldesinde ki evinin bacasını temizlemek için çatıya çıkan ve burada dengesini kaybederek aşağı düşen Ahmet Karman Çorman adlı şahıs hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri meydana gelen olayla ilgi çok yönlü soruşturma başlattı - ZONGULDAK