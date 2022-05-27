Evinin çatısından düşen şahıs, 3 hafta sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Evinin çatısından düşen şahıs, 3 hafta sonra hayatını kaybetti

27.05.2022 16:58
Evinin çatısından düşen şahıs, 3 hafta sonra hayatını kaybetti

Ordu'nun Korgan ilçesinde evinin çatısında çalıştığı esnada düşerek ağır yaralanan bir kişi, 3 haftalık tedavi sürecinin sonunda hayatını kaybetti.

Ordu'nun Korgan ilçesinde evinin çatısında çalıştığı esnada düşerek ağır yaralanan bir kişi, 3 haftalık tedavi sürecinin sonunda hayatını kaybetti.

Korgan ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde 3 hafta önce meydana gelen olayda 33 yaşındaki Fatih Tozlama, evinin çatı kısmında çalıştığı esnada yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Tozlama, sonrasında ise Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Tozlama, burada 21 gün süren tedavinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Fatih Tozlama'nın, Korgan ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - ORDU

YORUMLAR
500
Ordu'da yöresel lezzetler tanıtıldı Ordu'da yöresel lezzetler tanıtıldı Sinoplu çiftçilere 21 milyon liralık kırsal kalkınma hibesi Sinoplu çiftçilere 21 milyon liralık kırsal kalkınma hibesi
Kaynak: İHA

Çiftlik, Korgan, Fatih, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinin çatısından düşen şahıs, 3 hafta sonra hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:16:19. #1.12#
SON DAKİKA: Evinin çatısından düşen şahıs, 3 hafta sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement