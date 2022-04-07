Evinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Evinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti

07.04.2022 17:57
Evinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti

Kocaeli'de 2 katlı evinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti.

Kocaeli'de 2 katlı evinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Ulucami Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin çatısında çalışma yaparken dengesini kaybeden Yakup Bayram, birinci katta bulunan sundurmaya çarpıp ardından beton zemine düştü. Bayram'ı yerde yatarken gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Yakup Bayram'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de şüpheli bir durum olup olmadığına dair incelemelerde bulundu. Yakup Bayram'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500

Yakup Bayram, Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
18:00 Uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutan şahıs, alay konusu oldu
17:41 Ali Koç: Gelen teklif benim bile kafamı karıştırdı
17:36 Metin Öztürk, dünyaca ünlü hocayla anlaştı!
17:33 Akşener, Ağıralioğlu'nu teselli etti: Güzel yarınlara kavuşacağız
17:31 Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın yeni imajı dikkat çekti!
17:21 Beşiktaş'tan beklenmedik Thiam bombası geldi!
17:18 Toplu ulaşıma gelen zamlar İBB önünde protesto edildi
17:12 Azerbaycanlı vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuştu: 10 milyon oy hazır
17:11 Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? Domenec Torrent açıkladı
17:02 "ABD, Türkiye'ye F-16 satacak mı?" sorusuna Çavuşoğlu: 18 Mayıs'ta Washington'da bu konuyu görüşeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 18:06:19. #1.13#
SON DAKİKA: Evinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement