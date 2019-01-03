Evinin Çatısını Onarmak İsterken Düşen Yaşlı Adam Öldü
1 saat önce
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yağmur nedeniyle iki katlı evinin çatısını onarmaya çıkan Mehmet Çalışkan (84), düşerek hayatını kaybetti.
AYDIN'ın Nazilli
ilçesinde, yağmur nedeniyle iki katlı evinin çatısını onarmaya çıkan Mehmet Çalışkan
(84), düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Nazilli ilçesinin Aslanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Çalışkan iki katlı evinin çatısına çıkarak yağmur suyu akmaması için kiremitleri onarmak istedi. Bu sırada, dengesini kaybeden Çalışkan, çatıdan düştü. Çalışkan'ı gören komşuları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışkan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:38 Kaynak: DHA
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