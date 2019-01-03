Son Dakika Haberleri: Evinin Çatısını Onarmak İsterken Düşen Yaşlı Adam Öldü

Evinin Çatısını Onarmak İsterken Düşen Yaşlı Adam Öldü

1 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yağmur nedeniyle iki katlı evinin çatısını onarmaya çıkan Mehmet Çalışkan (84), düşerek hayatını kaybetti.

Evinin Çatısını Onarmak İsterken Düşen Yaşlı Adam Öldü, System.String[]
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yağmur nedeniyle iki katlı evinin çatısını onarmaya çıkan Mehmet Çalışkan (84), düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Nazilli ilçesinin Aslanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Çalışkan iki katlı evinin çatısına çıkarak yağmur suyu akmaması için kiremitleri onarmak istedi. Bu sırada, dengesini kaybeden Çalışkan, çatıdan düştü. Çalışkan'ı gören komşuları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışkan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:38 Kaynak: DHA

Nazilli, Aydın, Mehmet Çalışkan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Rockçı Hayko Cepkin Vergi Rekortmenleri Listesine Girdi Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 2 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

FETÖ İadelerini Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelen ABD Heyetiyle Yapılan Toplantı 11 Saat Sürdü NASA 6,5 Milyar Km Uzaklıktaki Cismin Fotoğraflarını Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 00:09:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinin Çatısını Onarmak İsterken Düşen Yaşlı Adam Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]