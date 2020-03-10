Evinin çevresinde gezen motosikletliyi vurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evinin çevresinde gezen motosikletliyi vurdu - Son Dakika

Evinin çevresinde gezen motosikletliyi vurdu

7 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi, motosiklet ile evinin etrafından gezmesinden rahatsız olduğu şahsı av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Evinin çevresinde gezen motosikletliyi vurdu, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi, motosiklet ile evinin etrafından gezmesinden rahatsız olduğu şahsı av tüfeğiyle vurarak yaraladı.


Alınan bilgiye göre, olay akşam 23.20 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Seyran Sokak'ta meydana geldi. M.B. isimli şahıs, evinin etrafından motosikletle gezmesinden dolayı rahatsız olduğu S.B.'yi av tüfeğiyle vurdu. Yaralanan S.B., ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Sırtından vurulan S.B., akciğer ve karaciğerinde kanama olduğundan dolayı hayati tehlikesi bulunduğu için Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.


Olaydan sonra M.B. gözaltına alındı. - MERSİN

Karşıyaka, Mersin, Mut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tüfekle vurduğu eski eşini mahkemede tehdit etti: Sevgiline mini etek giydireceğim
Fabrikadan 130 bin lira değerinde otomobil lastiği çalan hırsızlar MOBESE'leri izleyen polis ekiplerinin operasyonuyla yakayı ele verdi Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 19:08:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evinin çevresinde gezen motosikletliyi vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]