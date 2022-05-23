Evinin damında Hint keneviri yetiştiren sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinin damında Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, tutuklu şüpheli M.T. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheli için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Şakirpaşa Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda M.T'ye ait evin damındaki kilitli odada bulunan saksılara ekili 27 kök Hint keneviri ile uyuşturucu üretimine yönelik çok sayıda malzemenin ele geçirildiği bildirildi.

Şüphelinin, esrar elde etmek amacıyla izinsiz kenevir ektiği ve evinde uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu belirtilen iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen M.T'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.