Evinin Damından Düşerek Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Adana'nın Sarıçam ilçesi bir kişi çıktığı evin damından düşerek hayatını kaybetti.
Adana
'nın Sarıçam
ilçesi bir kişi çıktığı evin damından düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi'nde ikamet eden Salih Durmuş, evinin damına çıktı. Dengesini kaybederek damdan düşen Durmuş, ağır yaralandı. Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Durmuş'u Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Durmuş hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:39 Kaynak: İHA
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