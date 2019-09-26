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Evinin damından düşerek hayatını kaybetti

1 saat önce

ŞANLIURFA'da 2 katlı evin damından düşerek ağır yaralanan Mahmut Şimşek (65), hastanede hayatını kaybetti.

Evinin damından düşerek hayatını kaybetti, System.String[]

ŞANLIURFA'da 2 katlı evin damından düşerek ağır yaralanan Mahmut Şimşek (65), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Yakubiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mahmut Şimşek, yaşadığı 2 katlı evlerinin damında dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Şimşek'in düştüğünü fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Şimşek, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Şimşek'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Mahmut Şimşek, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:10 Kaynak: DHA
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