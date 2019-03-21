Evinin Damından Düşüp, Öldü
1 saat önce
ADANA'da müstakil evin çatısından düşen Salih Durmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ADANA'da müstakil evin çatısından düşen Salih Durmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Sarıçam
ilçesi Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evin çatısına çıkan Salih Durmuş, bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü. Yakınlarının çağırdığı ambulans ile Adana Şehir Hastanesi
'ne kaldırılan Durmuş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durmuş'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
'nun morguna kaldırılırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:33 Kaynak: DHA
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