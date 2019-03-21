Son Dakika Haberleri: Evinin Damından Düşüp, Öldü

Evinin Damından Düşüp, Öldü

1 saat önce

ADANA'da müstakil evin çatısından düşen Salih Durmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Evinin Damından Düşüp, Öldü, System.String[]
ADANA'da müstakil evin çatısından düşen Salih Durmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evin çatısına çıkan Salih Durmuş, bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü. Yakınlarının çağırdığı ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Durmuş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durmuş'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:33 Kaynak: DHA

Sarıçam, Adana, Güncel
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