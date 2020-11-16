Bakan Selçuk: Salgın sürecinde eğitimde sağlanan başarı, dünyanın takdirini topluyor - Son Dakika

Bakan Selçuk: Salgın sürecinde eğitimde sağlanan başarı, dünyanın takdirini topluyor

16.11.2020 10:27

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Covid-19 salgınıyla birlikte eğitim, yoluna engeller konmuş tren gibi bir anda durdu.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Covid-19 salgınıyla birlikte eğitim, yoluna engeller konmuş tren gibi bir anda durdu. Engelin kalkmasını bekleseydik, bugün hala aynı yerde bekliyor olurduk. Öyle yapmadık, yeni yollar açarak ilerledik. Bugün Türkiye'nin salgın sürecinde eğitimde sağladığı başarı, dünyanın takdirini topluyor" dedi.

Bakan Selçuk, Ara Tatil Mesleki Çalışma Programı'nın açılışında öğretmenlere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden seslendi. Selçuk, her mesleki çalışma döneminde öğretmenlerle bir araya geldiğini, yapılanları ve yapılacakları konuşarak temennileri paylaştıklarını söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle bambaşka bir zamandan geçtiklerini belirten Selçuk, "Salgının neden olduğu tüm olumsuzluklar bir yana okulların ve öğretmenlerin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu gerçeği, hiçbir dönemde bu dönemdeki kadar iyi anlaşılmadı. Aileler, öğrenciler okulların açılması için bize, şahsıma sayısız mesaj attılar ve talep ilettiler. Evet, Covid-19 salgınıyla birlikte eğitim, yoluna engeller konmuş tren gibi bir anda durdu. Engelin kalkmasını bekleseydik, bugün hala aynı yerde bekliyor olurduk. Öyle yapmadık, yeni yollar açarak ilerledik. Siz trenin yeniden harekete geçmesi için öyle bir omuz verdiniz ki hemen harekete geçtik, hızlandık ve varacağımız yere sayenizde gecikmeden vardık" dedi.

'ARTIK ÇOK DEĞERLİ VE ÖZEL BİR UZMANLIĞA SAHİPLER'Öğretmenliğin hakkını veren için kolay iş olmadığını ama uzaktan eğitimle öğretmenlik yapmanın çok daha zor bir iş olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, sürekli kendini geliştirme çabasında olan meslektaşlarına teşekkür etti. Selçuk, "Artık çok değerli ve özel bir uzmanlığa sahipler. Bu uzmanlık ve oluşturdukları değer sayesinde TRT EBA kanaları yayın hayatına salgın bitse de devam edecek. İyi ki varsınız. Canlı derslerde çocuklara daha iyi ders anlatabilmek için evinin dört köşesini sınıfa dönüştüren, evdeki malzemeleri türlü türlü eğitim aracına çeviren öğretmenlerimiz sizlerin çabasına tüm Türkiye şapka çıkardı. Yüz yüze eğitime başlayan sınıflarda, hem kendilerini hem çocuklarımızı hem de eğitim yaklaşımımızı korumak gayretinde olan, bir yandan sınıftaki öğrencilerine ders anlatıp bir yandan derslere evlerinden katılan öğrencilerimize kameradan göz kırpan tüm meslektaşlarıma, çocuklarımıza sahip çıktığınız ve eğitimin itibarını koruduğunuz için gönülden teşekkür ediyorum. Uzaktan eğitim araçlarımızı o kadar etkin kullandınız ki EBA platformu dünya genelindeki tüm eğitim siteleri içerisinde en çok ziyaret edilen birinci platform oldu" diye konuştu.'YÜZ YÜZE EĞİTİME KATILIM ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNE ÇIKTI'Okullardaki Covid-19 ekiplerinde gönüllü çalışan meslektaşları sayesinde salgın sürecinde okulların, çocuklar için en güvenilir ve kontrollü alanlar olduğunu kamuoyuna gösterebildiklerini kaydeden Selçuk, "Çok şükür ki desteğinizle 'Çocuğumu bu dönemde okula göndermem' diyen pek çok velinin fikri sizler sayesinde değişti ve salgın devam etse de yüz yüze eğitime katılım oranları yüzde 80'in üzerine çıktı. Var olun" dedi.Bakan Selçuk, internete ulaşmakta sıkıntı yaşayan öğrencilere eğitimlerinden mahrum kalmamaları ve adil şekilde eğitim almaları için EBA destek noktalarını ve mobil destek araçlarını hizmete sunduklarını, bilgisayar ve tableti olmayan öğrencilere bilgisayar ve tablet sağladıklarını belirtti. Öğretmenlik mesleğinin temelinin paylaşmak üzerine kurulu olduğuna dikkat çeken Selçuk, "Öğretmenlerimiz bu süreçte bilgilerini tüm meslektaşlarıyla paylaştılar. Videolar, etkinlikler göndererek EBA'ya destek verdiler. Temassız oyunlar hazırladılar ve ülke genelinde tüm okullarda temassız oyunlar oynadık. Rehber öğretmenlerimiz süreçte çocuklarımıza, gençlerimize ve velilerimize psikolojik destek vermek için bizimle birlikteydiler. Afet sonrası psikososyal destek eğitimleri alan meslektaşlarımız, hepimizi derin üzüntüye boğan İzmir depreminde sahada çok aktif görev aldılar" diye konuştu. '1 MİLYON 917 BİN KİŞİNİN BAŞVURUSUNA AÇTIK'Değişime ve gelişime açık öğretmenlerin kendilerini geliştirme yönündeki bu çabasının en önemli motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Bakanlık olarak, sizlerin eğitimini desteklemek amacıyla eğitim tarihimizin en büyük uzaktan eğitim programını başlattık. Hazırladığımız ulusal ve uluslararası akredite sertifikalı programlar ile sizlerin kişisel, mesleki ve teknolojik olarak ilgi ve ihtiyaç duyduğunuz eğitimleri almanız için yoğun bir çaba sarf ettik. Bu süreçte yüz yüze eğitimden çok daha fazla sayıda öğretmenimizin başvuru yapmasını ve sertifika almasını sağladık. Uzaktan eğitimlerimizi 1 milyon 917 bin kişinin başvurusuna açtık. Tüm bu çabaların karşılığını ve güzel yansımalarını gerek yüz yüze gerekse online derslerimizde gördük."

Bakan Selçuk, okul müdürleri ve öğretmenler arasındaki uyum, öğretmenler arasındaki iş birliği, sağduyu, azim ve gayretin süreci kolaylaştırdığını kaydederek, "Bugün Türkiye'nin salgın sürecinde eğitimde sağladığı başarı dünyanın takdirini topluyor. Bu takdir sizedir, teşekkür hepinizedir. Önümüz 24 Kasım. Ben şimdiden 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü kutluyor, bir insana emek vermenin, ruhuna dokunmanın ne muhteşem bir duygu olduğunu bizlere yaşatan bu onurlu mesleğe dört elle sarılmanızı, öğrenme ve öğretme azminizi, hayat enerjinizi hiç kaybetmemenizi diliyorum. Enerjinizin azaldığını, yorgun düştüğünüzü hissettiğiniz anda, öğrencilerinizin yüzüne gözlerine bakın. Onlardan alın enerjinizi, gücünüzü" dedi.


Bakan Selçuk: Salgın sürecinde eğitimde sağlanan başarı, dünyanın takdirini topluyor
Bakan Selçuk: Salgın sürecinde eğitimde sağlanan başarı, dünyanın takdirini topluyor
Bakan Selçuk: Salgın sürecinde eğitimde sağlanan başarı, dünyanın takdirini topluyor
Bakan Selçuk: Salgın sürecinde eğitimde sağlanan başarı, dünyanın takdirini topluyor
Bakan Selçuk: Salgın sürecinde eğitimde sağlanan başarı, dünyanın takdirini topluyor
Bakan Selçuk: Salgın sürecinde eğitimde sağlanan başarı, dünyanın takdirini topluyor
Bakan Selçuk: Salgın sürecinde eğitimde sağlanan başarı, dünyanın takdirini topluyor

Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Türkiye, Şapka, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: Salgın sürecinde eğitimde sağlanan başarı, dünyanın takdirini topluyor - Son Dakika


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