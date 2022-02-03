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Evinin girişinde cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Evinin girişinde cansız bedeni bulundu

03.02.2022 19:02
Evinin girişinde cansız bedeni bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

Olay, Akhisar Mahallesi Turhan Sokak'ta meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Musa Öztürk'ten (56) 4 gündür haber alamayan komşuları, evine gitti. Kapıyı çalan komşuları, kapının açılmadığını fark edince polise haber verdi. Olay yerine 112, polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kapıyı kıran ekipler, kapı girişinde Öztürk'ün hareketsiz yattığını gördü. 112 ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Şahsın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Evinin girişinde cansız bedeni bulundu
Evinin girişinde cansız bedeni bulundu
Evinin girişinde cansız bedeni bulundu
Evinin girişinde cansız bedeni bulundu

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Musa Öztürk, Akhisar, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinin girişinde cansız bedeni bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinin girişinde cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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