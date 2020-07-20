'Evinin hanımı ol' diyenleri dinlemedi tesisatçı oldu - Son Dakika

Oğlu askere gittikten sonra eşinin yanında tesisatçılığa başlayan 39 yaşındaki Behiye Doğan, "Bazı insanlar 'otur oturduğun yerde evinin hanımı ol' diyorlar ama ben yaptığım işi çok seviyorum ve eşime yardımcı oluyorum" dedi.



Kayseri'de iki yıldır tesisatçı olan eşi İlhan Doğan'a yardım eden Behiye Doğan, görenleri şaşırtıyor. Oğlu askere gittikten sonra eşi İlhan Doğan'ın yanına aldığı elemanlardan memnun kalmadığını ve birlikte çalışmaya başladıklarını anlatan Behiye Doğan, "İki yıldır eşim ile birlikte tesisatçılık yapıyorum ve işi öğrenmeye çalışıyorum" dedi.



Gittikleri işlerde vatandaşların yüzde 90'ından olumlu tepkiler aldıklarını anlatan Doğan, "Bazı insanlar 'Otur oturduğun yerde evinin hanımı ol, ne işin var erkeklerin arasında?' diyorlar ama genel olarak iyi tepkiler alıyorum" diye konuştu.



İşe başladıktan sonra eşi İlhan Doğan'dan daha erken kalktığını 'Hadi bu gün iş var' diyerek evden çıktıklarını anlatan Behiye Doğan, "Ben yaptığım işi seviyorum. Kadınların kendi işlerini yapmalarını ve ekmek parasını kazanmalarını isterim" ifadelerini kullandı.



Severek yaptığı iş sonrasında eşinden rahatlıkla mesai ücretini isteyebildiğini söyleyen Doğan, "Çünkü emeğim ve alın terim var" dedi.



Eşinin yaptığı işten çok memnun olduğunu söyleyen 24 yıllık tesisatçı İlhan Doğan ise, "Benim yanımda daha önce oğlum vardı. Oğlum askere gidince yanıma eleman aldım, elemandan da memnun kalmadım. Sürekli şikayetler almaya başladım. Daha sonra eşim beraber çalışalım deyince, ben de olur dedim. Başladı yanıma ve 2 senedir beraber çalışıyoruz. Altyapıdan üst yapıya kadar her türlü işi yapıyoruz ve ben memnunum eşimin yaptığı işten. Gayet güzel tepkiler alıyoruz. Kötü bir yorum almadık bu zamana kadar ve gittiğimiz müşterilerimiz işimizden memnun kalıyorlar. İşimizi temiz yapıyoruz ve bunun için de olumlu tepki alıyoruz. Kadınlarımız boş durmasınlar. Çalışsınlar ve üretime katkıda bulunsunlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ