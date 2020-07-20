'Evinin hanımı ol' diyenleri dinlemedi tesisatçı oldu - Son Dakika

'Evinin hanımı ol' diyenleri dinlemedi tesisatçı oldu

Oğlu askere gittikten sonra eşinin yanında tesisatçılığa başlayan 39 yaşındaki Behiye Doğan, "Bazı insanlar 'otur oturduğun yerde evinin hanımı ol' diyorlar ama ben yaptığım işi çok seviyorum ve eşime yardımcı oluyorum" dedi.

Oğlu askere gittikten sonra eşinin yanında tesisatçılığa başlayan 39 yaşındaki Behiye Doğan, "Bazı insanlar 'otur oturduğun yerde evinin hanımı ol' diyorlar ama ben yaptığım işi çok seviyorum ve eşime yardımcı oluyorum" dedi.

Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti


Kayseri'de iki yıldır tesisatçı olan eşi İlhan Doğan'a yardım eden Behiye Doğan, görenleri şaşırtıyor. Oğlu askere gittikten sonra eşi İlhan Doğan'ın yanına aldığı elemanlardan memnun kalmadığını ve birlikte çalışmaya başladıklarını anlatan Behiye Doğan, "İki yıldır eşim ile birlikte tesisatçılık yapıyorum ve işi öğrenmeye çalışıyorum" dedi.


Gittikleri işlerde vatandaşların yüzde 90'ından olumlu tepkiler aldıklarını anlatan Doğan, "Bazı insanlar 'Otur oturduğun yerde evinin hanımı ol, ne işin var erkeklerin arasında?' diyorlar ama genel olarak iyi tepkiler alıyorum" diye konuştu.


İşe başladıktan sonra eşi İlhan Doğan'dan daha erken kalktığını 'Hadi bu gün iş var' diyerek evden çıktıklarını anlatan Behiye Doğan, "Ben yaptığım işi seviyorum. Kadınların kendi işlerini yapmalarını ve ekmek parasını kazanmalarını isterim" ifadelerini kullandı.


Severek yaptığı iş sonrasında eşinden rahatlıkla mesai ücretini isteyebildiğini söyleyen Doğan, "Çünkü emeğim ve alın terim var" dedi.


Eşinin yaptığı işten çok memnun olduğunu söyleyen 24 yıllık tesisatçı İlhan Doğan ise, "Benim yanımda daha önce oğlum vardı. Oğlum askere gidince yanıma eleman aldım, elemandan da memnun kalmadım. Sürekli şikayetler almaya başladım. Daha sonra eşim beraber çalışalım deyince, ben de olur dedim. Başladı yanıma ve 2 senedir beraber çalışıyoruz. Altyapıdan üst yapıya kadar her türlü işi yapıyoruz ve ben memnunum eşimin yaptığı işten. Gayet güzel tepkiler alıyoruz. Kötü bir yorum almadık bu zamana kadar ve gittiğimiz müşterilerimiz işimizden memnun kalıyorlar. İşimizi temiz yapıyoruz ve bunun için de olumlu tepki alıyoruz. Kadınlarımız boş durmasınlar. Çalışsınlar ve üretime katkıda bulunsunlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Evinin hanımı ol' diyenleri dinlemedi tesisatçı oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:21 Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:59 13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti 16:58 Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak 16:44 Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti 16:16 Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi 16:10 Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı 15:56 Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:57 Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
17:21
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti
16:59
Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak
16:58
Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti
16:44
Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
16:16
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
16:10
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
15:56
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
14:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 17:37:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Evinin hanımı ol' diyenleri dinlemedi tesisatçı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]