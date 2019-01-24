Son Dakika Haberleri: Evinin Kapısında Kapkaça Uğradı

Evinin Kapısında Kapkaça Uğradı

1 saat önce

Gaziantep'te motosikletli 2 kapkaççı, evinin kapısını açmaya çalışan bir genç kızın çantasını alarak kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Evinin Kapısında Kapkaça Uğradı, System.String[]
Gaziantep'te motosikletli 2 kapkaççı, evinin kapısını açmaya çalışan bir genç kızın çantasını alarak kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kapkaç olayı Gaziantep'in Çağdaş Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli iki kapkaççı mahallede keşif yaparken evine giden S.Ç. isimli genç kızı gözlerine kestirdi. Kapkaççılar evinin kapısını açmaya çalışan S.Ç.'nin çantasını alarak olay yerinden uzaklaştı. Ne yapacağını şaşıran S.Ç. çevreden yardım istedi. O anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kapkaç mağduru S.Ç.'nin annesi Aynur Ç. caydırıcı cezaların gelmesini istediklerini belirterek, kapkaççıların evlerinin önüne kadar geldiğini ifade etti.

Polis, motosikletli kapkaççıların yakalanması için çalışma başlattı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:05 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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