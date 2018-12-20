Evinin Kapısını Her Gece Gelen Tilkiye Açıp, Yiyecek Veriyor
10 saat önce
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde turizm işletmeciliği yapan Mahmut Utan, her gece evinin kapısını açtığı tilkiye yiyecek verip, besliyor.
TUNCELİ'nin Ovacık
ilçesinde turizm işletmeciliği yapan Mahmut Utan, her gece evinin kapısını açtığı tilkiye yiyecek verip, besliyor.
Ovacık ilçesindeki Güneykonak köyünde turizm işletmeciliği yapan Mahmut Utan, Munzur Çayı
kenarında bulunan turizm tesisleri içinde yer alan evine her gece bir tilki misafir oluyor. Evin kapısının önüne gece gelerek cam bölmede kendisini gösteren ve 'Özgür' ismi verilen tilkiye kapıyı açan ev sakinleri, içeri girmesini sağladıkları hayvana elleriyle yiyecek veriyor.
Her gece evine gelen tilkiyi elleriyle besleyen Mahmut Utan, tilkinin eve nasıl geldiğini şu sözlerle anlattı:
"Tilki, ilki ilk zamanlar kapının önüne gelerek çöplerden yiyecek alıyordu. Daha sonra biz ellerimizle besleyince bize yaklaştı. Uzun bir zamandır her gece saat 22.00 sılarında evin önüne gelerek kapının camlı bölümünde kendini gösterip kapıyı açmamızı bekliyor. Tilkiyi camlı bölümde görünce evin içine alıyoruz ve önüne yiyebileceği yiyecekleri atıyoruz. Yiyeceklerin bazılarını kapının önünde yiyor diğerlerini de ağzına alarak yuvasına götürerek yavrularına veriyor." - Ovacık
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:03 Kaynak: DHA
Yazar İhsan Eliaçık Gözaltına Alındı
ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Ardından Fransa'dan YPG/PKK'ya Destek
Pentagon, Suriye'de Hava Saldırılarının Duracağı Haberlerini Yalanladı
İbrahim Tatlıses, AK Parti'ye Üye Oldu