Son Dakika Haberleri: Evinin Kapısının Önünde Ölü Bulundu

Evinin Kapısının Önünde Ölü Bulundu

6 dakika önce

ADAPAZARI'nda, kanser hastası Raif Balcı (85), yalnız yaşadığı evinin kapısının önünde, kendisine yemek getiren şirketin görevlilerince ölü bulundu.

Evinin Kapısının Önünde Ölü Bulundu, System.String[]
ADAPAZARI'nda, kanser hastası Raif Balcı (85), yalnız yaşadığı evinin kapısının önünde, kendisine yemek getiren şirketin görevlilerince ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde, Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Raif Balcı, ekonomik durumu iyi olmayan ailelere gıda yardımının yapıldığı şirketin görevlilerince, daire kapısının önünde hareketsiz yatarken bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Balcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Uzun süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Raif Balcı'nın cansız bedeni, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Polis, Balcı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

- Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:38 Kaynak: DHA

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