Son Dakika Haberleri: Evinin Merdivenlerinden Düşerek Öldü

Evinin Merdivenlerinden Düşerek Öldü

1 saat önce

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, evinin merdivenlerinden düşen Gülperi Kalaycı (80) yaşamını yitirdi.

Evinin Merdivenlerinden Düşerek Öldü, System.String[]
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, evinin merdivenlerinden düşen Gülperi Kalaycı (80) yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, kırsal Gedikli Mahallesi'nde meydana geldi. Gülperi Kalaycı, evinin önündeki merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştü. Torunu, Kalaycı'yı yerde hareketsiz halde bulunca 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülperi Kalaycı'nın öldüğü belirlendi. Kalaycı'nın cansız bedeni, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:04 Kaynak: DHA

Acıpayam, Denizli, Gülperi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da Çöken Binadaki Ölü Sayısı 14'e Yükseldi Yalçın Menteş'in Öldüğünü, Doğum Gününde Öğrenen Mehmet Ali Erbil, Gözyaşlarını Tutamadı

Otomobilde Yakılarak Öldürülen Genç, 4 Ay Sonra Toprağa Verildi Müezzin, Camideki Teneşir Masası Üzerinde Ölü Bebek Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 12:07:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinin Merdivenlerinden Düşerek Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]