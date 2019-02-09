Evinin Merdivenlerinden Düşerek Öldü
1 saat önce
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, evinin merdivenlerinden düşen Gülperi Kalaycı (80) yaşamını yitirdi.
DENİZLİ'nin Acıpayam
ilçesinde, evinin merdivenlerinden düşen Gülperi
Kalaycı (80) yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında, kırsal Gedikli Mahallesi'nde meydana geldi. Gülperi Kalaycı, evinin önündeki merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştü. Torunu, Kalaycı'yı yerde hareketsiz halde bulunca 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülperi Kalaycı'nın öldüğü belirlendi. Kalaycı'nın cansız bedeni, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Jandarma
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:04 Kaynak: DHA
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