Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı

27.03.2022 16:17

Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadıANTALYA Antalya'da bir apartmanda çıkan yangın, mutfak odasını küle çevirdi.

Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı

ANTALYA Antalya'da bir apartmanda çıkan yangın, mutfak odasını küle çevirdi. Gözyaşlarına boğulan ev sahibi kadını ise komşuları teselli etti.

Yangın, Kepez İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 4312 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ulaş Taşyapan ve annesi Aygül Taşyapan'ın yaşadığı evin mutfak kısmından dumanların çıktığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yapılan ilk incelemede yangının ocak yanında bulunan malzemelerin tutuşması sonucu çıktığı düşünülüyor. Yangın sonucunda evin mutfak odası küle döndü. Aygül Taşyapan ise gözyaşlarını tutamadı. Evi yanan anne ve oğlu komşuları teselli etti. Polis ekiplerinin yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı
Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı
Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı
Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı
Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı
Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı
Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı
Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı
Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı
Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı
Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı
Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı
Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı
Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı
Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı
Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı
Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı
Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı
Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı
Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı
Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı
Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika


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