Evinin odunluğunda yaklaşık 2 kilo esrar ile yakalandı - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda evinin bodrum katında bulunan odunlukta 1 kilo 808 gram esrar maddesi ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde uyuşturucu maddeye yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda polis ekiplerince Yalı Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, bodrum katında bulunan odunlukta 1 kilo 808 gram esrar maddesi ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA