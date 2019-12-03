Son Dakika Haberleri: Evinin önünde bıçaklanan genç balerin, ağır yaralandı-2
Son Dakika Güncel Evinin önünde bıçaklanan genç balerin, ağır yaralandı-2 - Son Dakika

Evinin önünde bıçaklanan genç balerin, ağır yaralandı-2

6 saat önce

GENÇ KIZ KURTARILAMADIOrdu'da, evinin önünde bir saldırgan tarafından bıçaklanan balerin Ceren Özdemir (20), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evinin önünde bıçaklanan genç balerin, ağır yaralandı-2, System.String[]

GENÇ KIZ KURTARILAMADI

Ordu'da, evinin önünde bir saldırgan tarafından bıçaklanan balerin Ceren Özdemir (20), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Özdemir'in ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, saat 19: 50 sıralarında Ceren Özdemir'in yaralı olarak hastanelerine geldiğini belirterek "Göğsünde ve karnında kesici ve delici alet yaralanması vardı. Acil serviste gerekli müdahaleyi yaptık. Ameliyathaneye alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kızımızı kurtaramadık. Üzgünüz" dedi.


Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:14 Kaynak: DHA
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