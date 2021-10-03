EVİNİN ÖNÜNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ; 6 GÖZALTI - Son Dakika

EVİNİN ÖNÜNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ; 6 GÖZALTI

GAZİANTEP'te evini önünde tartıştığı kişilerin bıçakla saldırdığı Ahmet Bozkurt (39) öldü.

GAZİANTEP'te evini önünde tartıştığı kişilerin bıçakla saldırdığı Ahmet Bozkurt (39) öldü. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Olay, gece saatlerinde Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Bozkurt, evinin önünde daha önce de tartıştığı kişilerin saldırısına uğradı. İki yerinden bıçaklanan Bozkurt, yaralandı. Başına da taş atılan Bozkurt, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doktor Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Bozkurt, sabaha karşı hayatını kaybetti. Bozkurt'un cenazesi, adli tıp kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Öte yandan olaya karıştıkları tespit edilip gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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