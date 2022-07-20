Evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı

Olay, saat 22.10 sıralarında Sakabaşı Mahallesi 875 sokakta meydana geldi. Cemil S., iddiaya göre evine girmek isterken sokakta 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken, bacaklarından yaralanan ve kanlar içinde kalan Cemil S., ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polis, kaçan 2 kişinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

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