Evinin önünde çay içen kadını vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Evinin önünde çay içen kadını vuran şüpheli tutuklandı

19.04.2022 13:13
Evinin önünde çay içen kadını vuran şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te çıkan silahlı kavgada evinin önünde çay içen Fatma Küçük'ü (42) vurup ölümüne neden olan Mehmet Özçelik, tutuklandı.

GAZİANTEP'te çıkan silahlı kavgada evinin önünde çay içen Fatma Küçük'ü (42) vurup ölümüne neden olan Mehmet Özçelik, tutuklandı.

Dumlupınar Mahallesi'nde, pazar gecesi sokakta kavga çıktı. Kavga sırasında Mehmet Özçelik'in ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlardan biri, sokaktaki evinin önünde çay içen Fatma Küçük'ün başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Küçük'ü gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Küçük, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

'SOKAKTA KADIN OLDUĞUNU GÖRMEDİM'Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın olduğu gece mahalle ve çevresinde bulunan kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelinin Mehmet Özçelik olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen Mehmet Özçelik, ekiplerin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.Mehmet Özçelik, emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Özçelik, savcılık ifadesinde tartıştığı kişiye doğru ateş etmek istediğini ve sokakta Fatma Küçük'ü görmediğini belirterek, "Olay akşamı daha önce aramızda sorunlar olan kişi ile karşılaşıp tartıştım. Tartışma sırasında kavga çıkınca ben de yaralamak maksadıyla silahı çektim. Kimseyi öldürme kastım yoktu. Sokakta kadının olduğunu da görmedim. Çok pişmanım" dedi.

Mehmet Özçelik, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


Evinin önünde çay içen kadını vuran şüpheli tutuklandı
Evinin önünde çay içen kadını vuran şüpheli tutuklandı
YORUMLAR
500
Dumlupınar'da baraj ve göletlerde av yasağı denetimi Dumlupınar'da baraj ve göletlerde av yasağı denetimi Tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi Tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Mehmet Özçelik, Fatma Küçük, Dumlupınar, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evinin önünde çay içen kadını vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
12:57 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Suriye hükümetiyle görüşme başlatıyoruz
13:21 Galatasaray'ın 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimi iptal edildi! Burak Elmas görevine devam edecek
13:17 Yüzde 70'e göre gidişatımız iyi değil: AK Partililerin yüzde 32'si, MHP'lilerin yüzde 40'ı da "kötüye gidiyoruz" diyor
13:09 "Emekli ikramiyesine zam yok" diyen Bakan Bilgin, asgari ücrete de kapıları kapattı: Yeteri kadar zam yaptık!
13:08 Ayasofya'nın 1400 yaşındaki İmparatorluk Kapısı tahrip edildi! İBB çağrıda bulundu: Konu savcılığa taşınmalı
12:58 Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması
12:49 Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
12:47 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul'da gözaltına alındı! Erdoğan ve Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaşmıştı
12:47 Dar eşofman mağduru kadın hem terk edildi hem de barışmayınca öldüresiye dayak yedi
12:42 Yeşim Salkım'dan Dolmabahçe'deki iftar yemeğine katılan Hülya Avşar'a "simit" göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 13:52:56. #1.13#
SON DAKİKA: Evinin önünde çay içen kadını vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement