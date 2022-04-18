Evinin önünde çay içerken vurulan kadın toprağa verildi - Son Dakika
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Evinin önünde çay içerken vurulan kadın toprağa verildi

18.04.2022 11:48
Evinin önünde çay içerken vurulan kadın toprağa verildi

GAZİANTEP'te evinin önünde çay içerken kavgada ateşlenen silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Fatma Küçük (42), toprağa verildi.

GAZİANTEP'te evinin önünde çay içerken kavgada ateşlenen silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Fatma Küçük (42), toprağa verildi.

Dumlupınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. Bu sırada ateşlenen tabancalardan birinden çıkan mermi, evinin önünde çay içen Fatma Küçük'ün başına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Küçük'ün yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Fatma Küçük kurtarılamadı.

'SONUNA KADAR DAVACI OLACAĞIM'Fatma Küçük'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Fatma Küçük'ün eşi Kenan Küçük, gözyaşları içerisinde eşinin tabutunu taşıdı. Eşinin kavgadan haberdar olmadığını ve sadece kapının önünde oturduğunu anlatan Küçük "Eşim, komşularla çay içmek için dışarı çıkmıştı. Kapının önünde iki genç arasında kavga çıkmış ve birbirine silah sıkmışlar. Seken mermiler de benim eşimin kafasına denk geldi ve vefat etti. Suçluların yakalanması için sonuna kadar davacı olacağım" dedi.

Bu arada Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tabancayı ateşlediği belirlenen M.Ö.'yü gece saatlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. M.Ö.'nün emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.


Evinin önünde çay içerken vurulan kadın toprağa verildi
Evinin önünde çay içerken vurulan kadın toprağa verildi
Evinin önünde çay içerken vurulan kadın toprağa verildi
Evinin önünde çay içerken vurulan kadın toprağa verildi
Evinin önünde çay içerken vurulan kadın toprağa verildi
Evinin önünde çay içerken vurulan kadın toprağa verildi
Evinin önünde çay içerken vurulan kadın toprağa verildi
YORUMLAR
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İki çocuk arasında çıkan silahlı çatışmada, evinin önünde oturan kadın yaşamını yitirdi! İki çocuk arasında çıkan silahlı çatışmada, evinin önünde oturan kadın yaşamını yitirdi!

Fatma Küçük, Dumlupınar, kavga, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evinin önünde çay içerken vurulan kadın toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinin önünde çay içerken vurulan kadın toprağa verildi - Son Dakika
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